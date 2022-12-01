В законодательстве Башкирии могут закрепить понятие «семейного предприятия»

В Башкирии законодательно могут закрепить понятие «семейного предприятия»

В Башкирии законодательно могут закрепить понятие «семейного предприятия». Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании местного парламента 15 декабря. Документ призван стимулировать развитие семейного бизнеса в республике. Инициативу на комитете по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму представил депутат и президент региональной «Торгово-промышленной палаты» Тимур Хакимов.

По словам народного избранника, 74% малого и среднего бизнеса в России – это семейные компании, в том числе промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Законодательство тем временем, считает Хакимов, «не учитывает многих важных потребностей» таких фирм – например, в процедуре наследования. Согласно опросам, 65% бизнесменов предпочли бы сохранить семейную преемственность, «но пока так не получается», сетует депутат.

– Ещё одна проблема, которую поможет решить новый закон – это классификация налоговыми органами взаимодействия компаний как аффилированных и созданных путем дробления для оптимизации налогообложения. Семейный бизнес подразумевает тесное взаимодействие и полное доверие между партнерами, которые являются родственниками. Когда компания расширяется, осваивает новые направления деятельности и прирастает подразделениями и фирмами, естественно для семейного бизнеса, что управлять ими будут родственники. Зачастую такие компании могут быть обвинены в аффилированности, хотя это – развитие и диверсификация бизнеса, отметил глава ТПП РБ.

Парламентарий добавил, что закрепление понятия «семейного предприятия» даст соответствующему бизнесу позиционировать себя на рынке. Хакимов утверждает, что такие компании вызывают больше доверия у потребителей. Также инициатива позволит вносить для семейного предпринимательства меры государственной поддержки, что позволит создать комфортные условия для его развития.