Башкирия и Ростех подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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Глава Башкирии Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Договор был заключен 1 декабря на базе «ОДК-УМПО» в конце работы Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области подготовки кадров для Ростеха в образовательных учреждениях республики. Речь идет о целевом обучении будущих наладчиков станков, фрезеровщиков, слесарей и электромонтеров. Студенты университетов и колледжей будут проходить практику в Госкорпорации, а преподаватели – стажировку.

– Наша цель – дать ребятам конкурентные преимущества при приеме на работу, чтобы они были действительно востребованными специалистами. В планах – чтобы 80% выпускников, которые пройдут обучение по программам, предусмотренным в соглашении, устраивались на предприятия «Ростеха» в республике, – пояснил Хабиров.

Он добавил, что сейчас в Башкирии есть 13 предприятий Госкорпорации.