Суд в Уфе арестовал мужчину, который приставал к девочке в лифте жилого дома

фото: МВД РБ

В Уфе мужчину, пристававшего к 11-летней девочке в лифте жилого дома, на время следствия заключили под стражу на два месяца – до 28 января. Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следователя. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, обвиняемый является 25-летний уроженцем Бурятии. 26 ноября он зашел вслед за школьницей в подъезд и лифт жилого дома. Там мужчина начал домогаться ребенка, а когда двери подъемника открылись, он ушел. Потерпевшая впоследствии рассказала о случившемся матери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. Сотрудники СК и МВД вычислили злоумышленника и задержали его в аэропорту Уфы – он надеялся сбежать из Башкирии на родину, когда узнал, что находится в розыске.