В Башкирии назвали самые востребованные меры поддержки семей участников СВО

В Башкирии самыми востребованными мерами поддержки семей участников СВО стали освобождение от платы в дошкольных учреждениях и бесплатное питание в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии самыми востребованными мерами поддержки семей участников специальной военной операции стали освобождение от платы в дошкольных учреждениях и бесплатное питание в школах. Сейчас более 2,5 тыс. детей военнослужащих освобождены от платы за детсад и еще 2 тыс. учеников 5-11 классов получают бесплатное горячее питание. Об этом сообщил «Башинформ».

Еще одной популярной мерой поддержкой стали ежемесячные пособия на детей. За ноябрь в органы соцзащиты поступило 1 170 заявлений на получение выплаты. Решение о ее назначении принимается без учета доходов участников СВО.

Кроме того, родственники участников СВО активно обращаются за помощью к волонтерам регионального штаба. На горячую линию активистов поступило более 7,5 тысячи звонков – среди обратившихся не только семьи военнослужащих, но и мобилизованные жители.

Напомним, всего в Башкирии действуют 30 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.