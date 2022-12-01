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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:24

Вечером 1 декабря в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

В первый день зимы ситуация на дорогах в башкирской столице стала напряженной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 декабря в вечерний час пик в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

1 декабря в вечерний час пик в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 декабря, в вечерний час пик в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. Такую оценку трафику в городе дал Яндекс.

По данным сервиса, движение в башкирской столице сейчас затруднено по улицам Цюрупы, Пушкина, Аксакова, Заки Валиди, Октябрьской Революции, Кирова, Сочинской, Софьи Перовский, Авроры, Ветошникова, Бессонова, 50 лет СССР, Шафиева, Российской, Сипайловской и Жукова, Уфимском Шоссе, Трамвайной, проспекте Октября (на выезде из Черниковки), Тоннельной, Ульяновых и Сельской Богородской.

Согласно прогнозам Яндекса, пробки начнут рассасываться с 19:00. Движение будет свободным спустя еще час.