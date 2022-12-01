Самый протяженный каток в Уфе откроют во второй половине декабря

фото: ufacity.info

Самый протяженный каток в Уфе – на набережной реки Белой – будет открыт во второй половине декабря. Его длина составит порядка одного километра, а площадь – 12,5 тыс. кв. м. Об этом рассказали в мэрии.

– Работы по его заливке начали неделю назад. За это время нарастили 10-сантиметровый слой льда, ведется подготовка к его выравниванию и сглаживанию при помощи спецтехники. Финальные слои зальют непосредственно перед открытием, – передали в администрации.

На катке для посетителей оборудую две теплые раздевалки и помещения для хранения обуви. Территорию вокруг украсят вечерней иллюминацией. Со своими коньками там можно будет кататься бесплатно.

Напомним, всего в Уфе в этот зимний сезон будет работать 31 каток.