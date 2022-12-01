С начала 2022 года ВИЧ в Башкирии диагностировали почти 1,6 тыс. жителям

За девять месяцев 2022 года вирус иммунодефицита человека в Башкирии диагностировали 1 594 жителям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За девять месяцев 2022 года вирус иммунодефицита человека в Башкирии диагностировали 1 594 жителям, из них 57,8% мужчин и 42,2% женщин. Об этом 1 декабря, во Всемирный День борьбы со СПИДом, сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Чаще [ВИЧ] диагностируется в более старших возрастных группах населения: от 31 до 40 лет–35,4%, от 41 до 50 лет– 32 %, старше 51–19,8%, – передали в ведомстве.

Там добавили, что 9 из 10 человек заразились ВИЧ при половом контакте.

Напомним, сегодня, 1 декабря, до 19:00 жители Уфы могут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ.