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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:45

В декабре температура воздуха в Башкирии будет ниже нормы

Количество осадков ожидается меньше обычного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В декабре среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы, а месячное количество осадков – меньше обычного

В декабре среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы, а месячное количество осадков – меньше обычного

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В декабре среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы, а месячное количество осадков – меньше обычного. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

– Среднемесячная температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° (норма среднемесячной температуры воздуха -10,8°), – передали синоптики. – Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 30-50мм).

Завтра, 2 декабря, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. После захода солнца температура упадет до -15,-20° (при прояснениях -23,-28°), в светлое время суток столбики термометров покажут -13,-18°.