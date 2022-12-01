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В Башкирии за жестокое обращение с ребенком осудят воспитателя детсада. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В минувшем октябре во время тихого часа четырехлетняя девочка, которая никак не могла или не хотела уснуть, ненароком разозлила воспитательницу. Она, в свою очередь, ради усмирения ребенка решила несколько раз ее сильно шлепнуть.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По требованию прокуратуры обвиняема была уволена из детского сала. Материалы уголовного дела направлены в мировой суд.