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На улицах Уфы внедрят биометрическую систему распознавания лиц. Об этом на пресс-конференции в региональном МВД рассказал глава республиканского отделения Сбербанка Азамат Салихов.

Систему планируется внедрить в камеры наблюдения в следующем году. Технология на основе искусственного интеллекта будет отыскивать находящихся в розыске людей. Также она сможет устанавливать цепочки перемещения нарушителей. Кроме того, биометрическая система сможет распознавать человека даже по его походке, а не только по лицу.

Также технология обладает способностью подавать сигнал о девиантном поведении людей. Например, при конфликтных ситуациях.