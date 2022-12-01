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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:24

В Уфе модернизируют светофорные комплексы на 50 перекрестках

На время работ их отключат
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе модернизируют светофорные комплексы на 50 перекрестках. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Работы по обновлению светофоров пройдут в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. На проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российская будет осуществлен монтаж новых дорожных контроллеров и детекторов транспорта с заменой при необходимости самих светофоров. Власти утверждаю проделанная работа улучшат дорожную обстановку на дорогах Уфы, уменьшит количество пробок и повысят безопасность дорожного движения

Однако в процесс модернизации светофоров их работа будет остановлена. В связи с этим мэрия просит горожан проявить терпение и при необходимости использовать альтернативные маршруты.