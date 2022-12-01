Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии запустят программу предпринимательского кешбэка. Об этом рассказал в своем телеграм-канале премьер-министр республики Андрей Назаров.

Новый вид поддержки малого и среднего бизнеса предполагает компенсацию до 30% капиталовложений: это строительство и реконструкция предприятий, проектно-изыскательские работы, покупка техники, оборудования, инструментов и пр.

По мнению Назаров, предпринимательский кешбэк позволит простимулировать бизнес, сохранить рабочие места и поспособствует росту инвестиций, а также и поступлению налогов в казну Башкирии, которые можно будет направить на социальные нужды.