В Уфе директор стройфирмы получил условный срок за аферу с ремонтом больницы

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В Уфе перед судом предстал директор строительной фирмы за мошенничество в крупном размере при ремонте больницы. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в августе 2019 года городской клинической больнице №13 и предприятием «Башинснаб» был заключен договор на выполнение капитального ремонта терапевтического корпуса и поставку источника бесперебойного питания стоимостью более 1,9 миллиона рублей.

В связи с отсутствием якобы заявленного оборудования подсудимый подготовил письмо о замене аппарата на другой без изменения его стоимости в смете. Документ должностное лицо больницы утвердил.

Как только все работы были завершены, предприятию было выплачено 5,5 миллионов рублей. Однако по факту в кабинете компьютерной томографии был установлен бывший в употреблении и неработающий аппарат. Также строительно-монтажные и отделочные работы были выполнены с огрехами.

Было возбуждено уголовное по статье за мошенничество в особо крупном размере. Директор стройфирмы свою вину не признал, но возместил ущерб за поставку некачественного источника питания.

– Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 100 тысяч рублей, – сообщила прокуратура.