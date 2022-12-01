Хабиров поздравил работников промышленности Башкирии с профессиональным праздником

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 1 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил работников промышленности республики с профессиональным праздником. Свое поздравление руководитель региона опубликовал в социальных сетях.

По словам Хабирова, треть валового продукта Башкирии приходится именно на долю промышленности. Также глава отметил, что уже второй год подряд республика является лучшим регионом в стране по реализации промышленной политики.

– В топ-5 по стране входит Фонд развития промышленности Башкортостана. Несмотря на непростые времена, промышленность в Башкортостане продолжает демонстрировать рост – почти на 3 % за 10 месяцев 2022 года. С праздником всех причастных! – написал руководитель республики.