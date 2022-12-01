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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:06

В Башкирии депутаты утвердят порядок проведения электронного голосования

Результаты при таком голосовании будут анонимизироваться
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии депутаты утвердят порядок проведения электронного голосования. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Курултай рассмотрит законопроект в первом чтении на итоговом заседании осенней сессии в середине декабря.

Дистанционное голосование будет проводится с использованием системы «Выборы» и других госсистем, которые были сертифицированы и соответствуют требованиям российского Центризибркома. Избиратель, который получил доступ к электронному голосованию, не будет вправе получить бюллетень на избирательном участке, однако при необходимости сможет воспользоваться техсредствами для электронного голосования непосредственно в помещении пункта.

Как подчеркивает Курултай, при проведении дистанционного голосования его результаты будут анонимизироваться и сразу зашифровываться.