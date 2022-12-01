В Башкирии сотрудник сотовой связи «слил» за деньги данные клиента

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В башкирском городе Сибай сотрудник сотовой связи «слил» за деньги данные клиента. О преступлении рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следователей, специалист офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи скопировал данные детализации звонков одного из абонентов из информационной базы и через мессенджер за вознаграждение отправил их неизвестному.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям за нарушение тайны телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения и неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший ее копирование, совершенный из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения.

Обвиняемый свою вину признал. После вручения обвинительного заключения дело будет передано в городской суд.