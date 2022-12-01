В Башкирии производителям зерна компенсируют около 600 миллионов рублей

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В Башкирии производителям зерна компенсируют почти 600 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Республиканское Министерство сельского хозяйства приступило к отбору заявок на предоставление из региональной казны субсидий производителям части затрат на производство и реализацию зерновых. На это власти выделили 598,7 миллионов рублей. Большая часть этих средств – из федерального бюджета.

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов республика занимает третье место среди регионов страны по объему выделенных федеральных средств на субсидии производителям зерна.

– Это весомая поддержка для наших аграриев, особенно учитывая пока невысокие реализационные цены на зерно, – отметил чиновник.

Отбор заявок на субсидию региональным производителям зерновых культур продлится до 11 декабря текущего года.