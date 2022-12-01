На Украине погиб ветеран Чечни Александр Пургин

Фото: vk.com/ermekeevo_adm

На Украине в ходе СВО погиб уроженец Ермекеевского района Башкирии Александр Пургин. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Мужчина родился 22 апреля 1982 года в селе Купченеево. Окончив в 1998 году школу, он поступил в Профессиональное училище № 140 в селе Ермекеево на специальности электрогазосварщик, водитель, повар.

В 2000-м Александра призвали в ряды российской армии. Пургину пришлось послужить в Нальчике Кабардино-Балкарии и в чеченском Грозном. В 2001-ом он получил ранение ног. Мужчину наградили орденом Мужества.

После службы военный работал в МЧС города Октябрьский, а потом в Казани. В 2015 году Александр вновь вступил в ряды российских Вооруженных сил. Он служил на контрактной основе в звании сержанта в Сахалинской области старшим водителем расчета берегового ракетного дивизиона.

– Участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса. Погиб при исполнении воинского долга. За мужество и образцовое выполнение воинского долга представлен к государственной награде, – рассказала пресс-служба Ермекеевского района.

29 ноября в селе Купченеево состоялась церемония прощания с .Александром Пургин. В последний пути погибшего пришли проводить его родные, друзья, сослуживцы, односельчане, а также юнармейцы и представители власти.