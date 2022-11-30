Жительница Стерлитамака пожаловалась Хабирову на установку сотовой вышки

кадр видео // vk.com / Наталья Свириденко

Жительница башкирского города Стерлитамака Наталья Свириденко пожаловалась главе республики Радию Хабирову на установку сотовой вышки рядом с детсадом и школой. Женщина оставила обращение под одной из публикаций руководителя региона в соцсетях. Ее жалобу поддержали и другие горожанки.

– Помогите пожалуйста. В Стерлитамаке установили сотовую вышку возле детсада №16 и СОШ 11. Очень рядом так же находятся дома. Вышка прямо у окна. Устанавливают без документов, говорят будут позже. Вчера [28 ноября] уже смонтировали, – написала Свириденко.

На обращение женщины ответила начальница отдела социальных коммуникаций мэрии Лариса Каримова. По ее словам, антенную опору установили по разрешению одного из управлений регионального Минземимущества. Чиновница пообещала дополнительно разобраться в ситуации.