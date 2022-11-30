В Башкирии выбрали победителей конкурса на лучшие жилые дома, дворы и подъезды

фото: vk.com // Радий Хабиров
В Башкирии подвели итоги конкурса на лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды среди городов и сел республики. Участие в нем приняли 44 муниципалитета. Об этом 30 ноября сообщили в региональном правительстве.
В конкурсе приняли участие три категории объектов: многоквартирный дом (который находится в эксплуатации более пяти лет), придомовая территория (благоустроенная по программе «Башкирские дворики) и подъезд (прошедший через комплексный ремонт). Всего муниципалитеты подали 207 заявок: 82 – на лучший дом, 68 – двор и 57 – подъезд.
Результаты конкурса
В номинации «Лучший многоквартирный дом» среди городских округов победили:
1 место – Салават, ул. 30 лет Победы, 13а;
2 – Стерлитамак, проспект Октября, 83;
3 – Агидель, ул. Мира, 22.
фото: правительство РБ
Среди городских поселений:
1 – Дюртюли, ул. Первомайская, 4в;
2 – Ишимбай, ул. Губкина, 8;
3 – Мелеуз, ул. 32 микрорайон, 8.
фото: правительство РБ
Среди сельских поселений:
1 – Уфимский район, село Миловка, ул. Спортивная, 1;
2 – Туймазинский район, село Кандры, ул. Салавата Юлаева, 11;
3 – Миякинский район, село Киргиз-Мияки, пер. Школьный, 6.
фото: правительство РБ
В номинации «Лучший подъезд» среди городских округов победу одержали:
1 – Октябрьский, ул. Девонская, 12а;
2 – Нефтекамск, ул. Строителей, 53;
3 – Уфа, ул. Победы, 3/1.
фото: правительство РБ
Среди городских поселений:
1 – Янаул, ул. Некрасова, 1;
2 – Ишимбай, ул. Стахановская, 118;
3 – Белебеевский район, поселок Приютово, ул. Калинина, 26а.
фото: правительство РБ
Среди сельских поселений:
1 – Татышлинский район, село Верхние Татышлы, ул. Строителей, 26;
2 – Альшеевский район, село Раевский, пер. Чкалова, 1а;
3 – Бакалинский район, село Бакалы, ул. Школьная, 4.
В номинации «Лучшая придомовая территория» среди городских округов лучшими стали:
1 – Уфа, ул. Пушкина, 45.
2 – Нефтекамск, ул. Строителей, 97;
3 – Уфа, ул. Революционная, 97.
фото: правительство РБ
Среди городских поселений победителями стали:
1 – Белебей, ул. Интернациональная, 122б;
2 – Чишмы, ул. Коммунистическая, 1;
3 – Учалы, ул. Пионерская, 8.
фото: правительство РБ
Среди сельских поселений победили:
1 – Калтасинский район, село Краснохолмский, ул. Герцена, 3 и Губкина, 7;
2 – Дуванский район, село Месягутово, ул. Октябрьская, 24б;
3 – Стерлитамакский район, село Октябрьское, ул. Мира, 1 и 2.
фото: правительство РБ
За первое место в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория» победители получат 1 млн рублей, за второе – 700 тыс., за третье – 500 тыс. За «Лучший подъезд» первое место наградят 500 тыс. рублей, второе – 300 тыс., третье – 100 тыс. Эти деньги собственники жилья смогут направить на дальнейшее благоустройство своих домов и дворов.