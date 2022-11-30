В Башкирии выбрали победителей конкурса на лучшие жилые дома, дворы и подъезды

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии подвели итоги конкурса на лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды среди городов и сел республики. Участие в нем приняли 44 муниципалитета. Об этом 30 ноября сообщили в региональном правительстве.

В конкурсе приняли участие три категории объектов: многоквартирный дом (который находится в эксплуатации более пяти лет), придомовая территория (благоустроенная по программе «Башкирские дворики) и подъезд (прошедший через комплексный ремонт). Всего муниципалитеты подали 207 заявок: 82 – на лучший дом, 68 – двор и 57 – подъезд.

Результаты конкурса

В номинации «Лучший многоквартирный дом» среди городских округов победили:

1 место – Салават, ул. 30 лет Победы, 13а;

2 – Стерлитамак, проспект Октября, 83;

3 – Агидель, ул. Мира, 22.

фото: правительство РБ

Среди городских поселений:

1 – Дюртюли, ул. Первомайская, 4в;

2 – Ишимбай, ул. Губкина, 8;

3 – Мелеуз, ул. 32 микрорайон, 8.

фото: правительство РБ

Среди сельских поселений:

1 – Уфимский район, село Миловка, ул. Спортивная, 1;

2 – Туймазинский район, село Кандры, ул. Салавата Юлаева, 11;

3 – Миякинский район, село Киргиз-Мияки, пер. Школьный, 6.

фото: правительство РБ

В номинации «Лучший подъезд» среди городских округов победу одержали:

1 – Октябрьский, ул. Девонская, 12а;

2 – Нефтекамск, ул. Строителей, 53;

3 – Уфа, ул. Победы, 3/1.

фото: правительство РБ

Среди городских поселений:

1 – Янаул, ул. Некрасова, 1;

2 – Ишимбай, ул. Стахановская, 118;

3 – Белебеевский район, поселок Приютово, ул. Калинина, 26а.

фото: правительство РБ

Среди сельских поселений:

1 – Татышлинский район, село Верхние Татышлы, ул. Строителей, 26;

2 – Альшеевский район, село Раевский, пер. Чкалова, 1а;

3 – Бакалинский район, село Бакалы, ул. Школьная, 4.

В номинации «Лучшая придомовая территория» среди городских округов лучшими стали:

1 – Уфа, ул. Пушкина, 45.

2 – Нефтекамск, ул. Строителей, 97;

3 – Уфа, ул. Революционная, 97.

фото: правительство РБ

Среди городских поселений победителями стали:

1 – Белебей, ул. Интернациональная, 122б;

2 – Чишмы, ул. Коммунистическая, 1;

3 – Учалы, ул. Пионерская, 8.

фото: правительство РБ

Среди сельских поселений победили:

1 – Калтасинский район, село Краснохолмский, ул. Герцена, 3 и Губкина, 7;

2 – Дуванский район, село Месягутово, ул. Октябрьская, 24б;

3 – Стерлитамакский район, село Октябрьское, ул. Мира, 1 и 2.

фото: правительство РБ

За первое место в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория» победители получат 1 млн рублей, за второе – 700 тыс., за третье – 500 тыс. За «Лучший подъезд» первое место наградят 500 тыс. рублей, второе – 300 тыс., третье – 100 тыс. Эти деньги собственники жилья смогут направить на дальнейшее благоустройство своих домов и дворов.