Пятерым жителям Уфы вынесли приговор за мошенничество с паспортами на 1,6 млн рублей

В Уфе по уголовному делу о мошенничестве на 1,6 млн рублей вынесли приговор пятерым местным жителям Фото: Даниил ОПАРИН

В Уфе по уголовному делу о мошенничестве на 1,6 млн рублей вынесли приговор пятерым местным жителям. Они использовали поддельные паспорта для покупки товаров в кредит и получения займов. Об этом 30 ноября сообщила региональная прокуратура.

– Подсудимые, изготовив фиктивные паспорта и иные документы на пятерых граждан, использовали их для приобретения товарных ценностей в кредит, а также получения займов в финансовых организациях, – передали в надзорном ведомстве. –Противоправными действиями злоумышленников компаниям причинен ущерб на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Советский районный суд Уфы приговорил четверых участников преступной группы к лишению свободы на срок от 4,5 до 5 лет. Каждый также должен будет выплатить штраф в размере от 100 до 150 тыс. рублей. Пятому фигуранту уголовного дела предстоит отбыть с колонии особого режима 15 с половиной лет. Такой срок, по данным прокуратуры, вышел с учетом «ранее назначенного наказания» (за что и какого именно, там не уточнили). Кроме того, всех подсудимых обязали возместить причиненные убытки.