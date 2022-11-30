Эдуарда Давыдова избрали председателем Совета директоров предприятий Стерлитамака

фото: vk.com // Эдуард Давыдов

Генерального директора «Башкирской содовой компании» Эдуарда Давыдова избрали председателем возрожденного Совета директоров предприятий Стерлитамака. Об этом 30 ноября он сам сообщил в своих соцсетях.

Совет был собран впервые с 1997 года. Его задача – это обеспечение взаимодействия бизнеса и городской власти для выработки предложений по развитию города, его экономики и инфраструктуры. В орган вошли представители промышленных компаний, торговли, бизнес-объединений, учреждений образований и общественных организаций.

– Провели выездное заседание Совета директоров предприятий города, – написал гендир «БСК», – Первый Совет создавался для решения острых городских вопросов, и сейчас у него задачи те же. Консолидируемся с коллегами, город поддерживать нужно.

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов назвал главным итогом первого заседания Совета – решение создать Центр оказания помощи мобилизованным и их семьям. Его разместят на базе «БСК».