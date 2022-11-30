Хабиров предложил на должность главы Конституционного совета Башкирии Хайдара Валеева

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил назначить председателем Конституционного совета республики Хайдара Валеева. Его кандидатура будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании местного парламента. Об этом 30 ноября сообщило Госсобрание-Курултай.

Хайдару Валееву 63 года. Сейчас он занимает пост зама председателя Конституционного суда Башкирии. Ранее он также работал первым замминистра сельского хозяйства республики (2000), на различных должностях в администрации президента региона (2000-2008), первым проректором Башкирской академии госслужбы и управления (2008-2011), председателем Центральной избирательной комиссии Башкирии (2011-2019) и начальником управления главы республики по вопросам госслужбы и кадров (2019).

Напомним, Конституционный суд Башкирии прекратит свою работу в конце текущего года. Частично его функции перейдут новому государственному органу – Конституционному совету. Он формируется при парламенте республики и начнет действовать 1 января 2023 года.