Институту биохимии и генетики в Уфе исполнилось 60 лет

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Сегодня, 30 ноября, Институту биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН исполнилось 60 лет. Там работают исследователи молекулярной генетике человека и животных, иммунологии и фармакологии, физиологии, генетики и биохимии растений и микроорганизмов. Коллектив учреждения поздравил руководитель администрации главы Башкирии Макским Забелин.

По словам чиновника, сотрудники Института участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты». В его рамках в учреждении в 2019 году открылась молодежная лаборатория геномики. Ученые также работают над реализацией федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

В институте готовят кадры высшей квалификации по специальностям генетики, молекулярной биологии, физиологии и биохимии растений.