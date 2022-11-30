Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе капитального ремонта моста через реку Белую

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе капитального ремонта арочного моста через реку Белую. Текущими итогами работы он поделился в своих соцсетях 30 ноября.

– Разобраны пролётные строения с 1 по 5 опоры, установлены временные опоры, демонтируем железобетонные конструкции. Завершили бетонирование первой опоры, реконструировали опоры 2, 3, 4. Ведутся работы по устройству левобережных технологических площадок из ПГС и сооружение технологического мостика, – поделился сити-менеджер.

По словам Мавлиева, ремонт моста продолжится и зимой.

Напомним, реконструкция сооружения началась в марте текущего года. Работы планируется завершить в 2024 году – к 450-летию Уфы. После открытия моста на южном выезде из башкирской столицы будут организованы 11 полос для движения машин.