От COVID-19 в Башкирии скончались еще два пациента

От коронавируса в Башкирии за последние сутки скончались два пациента. Общее число жертв инфекции сейчас составляет 5 931 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От коронавируса в Башкирии за последние сутки скончались два пациента. Общее число жертв инфекции сейчас составляет 5 931 человек. Об этом 30 ноября сообщил региональный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 170 жителям республики. С начала пандемии в Башкирии подтвердили более 336,3 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 328 тыс. человек, 89 из них выписались за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются ровно 2,3 тыс. жителей: 175 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.