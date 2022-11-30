Доброволец из Башкирии дал совет будущим участникам СВО

Боец добровольческого отряда «Барс» Фанис из Башкирии дал совет будущим участника специальной военной операции Фото: Александр КОЦ

Боец добровольческого отряда «Барс» Фанис из Башкирии дал совет будущим участникам специальной военной операции. Он поделился рекомендацией в интервью, которое в своем телеграм-канале опубликовал общественник Ильгиз Султанмуратов.

– Самое главное – быть на позитиве. Тогда и боевой дух будет. В бою надо всегда смотреть по сторонам, и рядом должны быть уверенные товарищи, – сказал Фанис.

Он признался, что его поначалу не сразу брали участвовать в СВО, но потом ему все-таки удалось вступить в добровольческий отряд. «Нас матери родили не для того, чтобы мы лежали дома», считает боец.