Башкирия поддержит предприятия по выпуску оборудования реабилитации для инвалидов

фото: vk.com // Радий Хабиров

Правительство Башкирии с 2023 года намерено начать поддерживать местные предприятия по производству оборудования реабилитации инвалидов. Помощь будет оказываться по линиям сразу нескольких министерств: промышленности, труда, здравоохранения и предпринимательства. Об этом в своих соцсетях 30 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы планируем предоставлять субсидии на приобретение нового оборудования, сырья, материалов. Думаем над льготными займами из Фонда развития промышленности Башкортостана – от 5 до 20 млн рублей под 1-3 % годовых на срок до трех лет. Будем помогать в подборе площадок для организации производства – в ОЭЗ «Алга», индустриальных парках, в ТОСЭРах, – отметил руководитель региона.

По его словам, господдержка позволит производителям технических средств реабилитации вдвое увеличить объем инвестиций, создать новые рабочие места и обеспечить оборудованием всех, кто в этом нуждается.

В Башкирии сейчас работают восемь производителей технических средств реабилитации. В числе прочего они выпускают модульные протезы, ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы и подушки, тренажеры для рук, инвентарь для лечебной физкультуры и функциональные кровати.