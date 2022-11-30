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В Уфе выселяют популярный зоопарк «Саванна». Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Мэрия утверждает, что шесть лет назад зоолунопарку было разрешено занять покрытым лесом участок площадью 8,7 тысяч квадратных метро на улице Менделеева на безвозмездной основе до 28 декабря 2019 года.

В тот момент администрация башкирской столицы не располагала информацией о том, что земельные участки находятся в границах городских лесов. И вот, по истечению срока разрешения, руководство зверинца, не освободив землю, попросили участок там же, но уже вдвое больший.

Требуемый участок был оформлен как городской лес. Для зоопарка требовалась установка забора, что запрещено в гросдких лесах. Поэтому руководители зверинца получили отказ.

Предприниматели отказывались покидать участок, и потому Управление земельных и имущественных отношений городской администрации подало на них иск в Арбитражный суд. В течение времени место истца заняло Минземимущество, к которому перешли полномочия по распоряжению участками.

Суд удовлетворил иск, а 28 ноября его решение вступило в законную силу.