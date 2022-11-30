Власти планируют сократить число бедных семей в Башкирии вдвое

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Власти Башкирии планируют сократить число бедных семей в республике вдвое. Об этом на своей личной странице в социальных сетях премьер-министр региона Андрей Назаров.
Для этой целей, как заявил в своей публикации Назаров, программа, которая состоит из пяти пунктов.
Прежде всего, власти планируют повысить уровень доходов граждан. Назаров заявил, что в январе-сентябре 2022 года среднемесячная зарплата жителей Башкирии достигла 46 827 рублей.
Также должны быть стабилизированы цены на товары и услуги и развита система социальной помощи на основании соцконтракта.
– На ноябрь заключено 5 068 таких контрактов, общий объем выплат по ним составил 588,3 млн рублей, – отметил Назаров.
Пятым пунктом значится – организация социальной адаптации малоимущих граждан. С января по сентябрь было 26 мероприятий по формированию навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов для восьми тысячи человек.