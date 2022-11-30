В Башкирии в 2023 году отремонтируют 62 км дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2023 году отремонтируют 62 километра дорог. Об этом рассказали в правительстве республики.

Недавно состоялось заседание регионального кабмина, на котором были подведены итоги ремонта автодорог в этом году. Также были определены задачи на 2023-й.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов заявил, что в результате проделанной в 2022 году работы доля протяженности дорог опорной сети, которые соответствующих нормативным требованиям, достигла 63,8%.

В 2023-м власти планируют привести в порядок 62 километра дорог и пять мостов. Также в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаться работы по ремонту региональных дорог протяженностью 175 километров.