В Уфе прошла эвакуация гарнизонного военного суд из-за сообщения о минировании

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Сегодня, 30 ноября, в Уфе прошла эвакуация гарнизонного военного суда из-за сообщения о минировании. Об этом «КП-Уфа» рассказал адвокат Роман Петров, который в настоящее время находится в Центральном окружном суде Екатеринбурга со своими подзащитными.

Экстренная эвакуация граждан из здания суда случилась во время процесса по делу о подготовке к теракту с целью захвата власти пятью молодыми людьми.

– У нас не состоялся допрос по видеосвязи, так как сообщили, что уфимский гарнизонный суд якобы заминирован, – рассказал юрист.

Судебный процесс, связанный с пятью молодыми обвиняемыми, происходит в Екатеринбурге, хотя само преступление было совершено в Уфе в сентябре предыдущего года.

В пресс-службе регионального МЧС «КП-Уфа» сообщили, что к ним информация о минировании суда военного суда не поступала. В пресс-службе МВД по республике заявили, что данная информация об инциденте в настоящее время уточняется.