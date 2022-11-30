В Башкирии создадут завод крепежных изделий за 203 млн рублей

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В Башкирии предложили создать завод крепежных изделий. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Инвестиционное предложение разработала республиканская Корпорация развития. Предполагается, что продукция предприятия заменит на российском рынке зарубежные аналоги. В инициативу должно вложено, согласно расчетам, 202,7 млн рублей. Также планируется, создание 25 новых рабочих мест. Завод будет расположен особой экономической зоне «Алга».

– Для успешной реализации проекта в Башкортостане имеются все условия: сырьевая база и высококвалифицированные кадры, подготовленные нашими учебными заведениями. Таким образом, предприятие сможет быстро нарастить объемы производства и поставлять крепёжные изделия заказчикам как внутри республики, так и за её пределами, – заявил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.