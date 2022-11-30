БашРТС вернет жителям Уфы переплату за тепло

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БашРТС вернет жителям Уфы переплату за отопление. Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Как поведала компания, перед началом отопительного периода во многих домах башкирской столицы счетчики тепла не были вовремя поверены, и потому не были допущены в эксплуатацию. В связи с этим в соответствии с законодательством начисления за отопление за минувший октябрь в таких МКД были произведены по среднемесячному объему.

В этом месяце специалисты предприятия «Тепловая инспекция» вместе с управлением по обеспечению жизнедеятельности города организовали проверку узлов учета тепловой энергии. В результате ряд управляющих компаний устранили замечания и получили допуск общедомовых прибора учета тепла.

– Соответственно, жителям 200 домов в квитанциях за ноябрь автоматически будет сделан перерасчёт исходя из реальных показаний счётчиков. В остальных домах приборы учета не готовы к эксплуатации, специалисты управляющих компаний продолжают устранять замечания, – рассказали представители БашРТС.