В Уфе посвятили в кадеты детей из Мариуполя, Херсона и ДНР

В Уфе дети из Мариуполя, Херсона и ДНР были посвящены в кадеты. Об этом рассказала «Молодежная газета».

Церемония прошла в рамках слета кадетов Республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор» в честь празднования Дня морской пехоты России. Также в кадеты приняли вновь созданных кадетских классов Октябрьского, Демского, Калининского, Благовещенского, Кушнаренковского и Иглинского отделений центра. Дети приняли торжественную клятву, и им вручили соответствующие удостоверения.

Действующим же кадетам были вручены очередные вице-воинские звания и нагрудные знаки отличия. Активных родителей и преподавателей поощрили почетными грамотами и благодарственные письма.