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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 5:41

В Уфе водитель Kia Rio сбила на «зебре» 10-летнего мальчика

ДТП случилось в Калининском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 29 ноября, в Калининском районе Уфы в ДТП пострадал подросток. О происшествии рассказал в своем телеграм-канале руководитель республиканской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Победы. 41-летняя жительница башкирской столицы, управляя Kia Rio, наехала на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Третьеклассник получил травму, ему потребовалась помощь врачей, после оказания которой подросток был отпущен домой.

Напомним, сегодня Владимир Севастьянов также сообщил о страшной аварии, которая случилась в Абзелиловском районе. В трагедии на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск погиб человек, и еще двое пострадали.