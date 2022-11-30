В Башкирии осудили пьяного водителя, по вине которого в ДТП разбились его дети

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В Баймакском районе Башкирии перед судом предстал пьяный водитель, из-за которого в арии пострадали его дети. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В минувшем сентябре подсудимый, будучи нетрезвым, за рулем Peugeot 206 не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. В это время в салоне находились двое его несовершеннолетних детей, они получили тяжелые увечья.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД за рулем автомобиля в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии-поселения и лишения прав на два года.