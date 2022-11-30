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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 3:55

В Уфе прямо на улице поймали наркодилера с почти 200 г марихуаны

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе прямо на улице поймали 45-летнего наркодилера. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Мужчину задержали на улице Комсомольская. У него изъяли пластиковую емкость, девять свертков из фольги и полимерные пакеты с клипсами, в которых находилось более 3,5 граммов гашиша и около 200 граммов марихуаны.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление уфимцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.