В Уфе прямо на улице поймали наркодилера с почти 200 г марихуаны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе прямо на улице поймали 45-летнего наркодилера. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Мужчину задержали на улице Комсомольская. У него изъяли пластиковую емкость, девять свертков из фольги и полимерные пакеты с клипсами, в которых находилось более 3,5 граммов гашиша и около 200 граммов марихуаны.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление уфимцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.