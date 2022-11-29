Власти Башкирии рассказали, в каком состоянии находится ребенок, который тяжело отравился газом

Фото: Рустем АХУНОВ

Стало известно, в каком состоянии находится ребенок из башкирского города Октябрьский, который тяжело отравился угарным газом.

Как сообщил ранее региональный Следственной комитет, поздно вечером, 23 ноября, 45-летний мужчина, его 36-летняя супруга и трое их детей (девятилетняя девочка и двое мальчиков 12 и 14 лет) находились у себя в квартире, когда почувствовали себя плохо и стали терять сознания. Отец семейства успел вызвать на помощь экстренные службы. В это время дома у семьи были включены газовые колонка и плита.

Вся семья, как сообщил Минздрав, была госпитализирована в городскую больницу с подозрением на отравление угарным газом. По информации ведомства, в тяжелом состоянии находится отец семейства и двое его детей, еще один ребенок в крайне тяжелом. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести.

Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала, в каком состоянии находится один из пострадавшх.

– Пока, к сожалению, один ребенок находится в тяжелом состоянии, – рассказала чиновник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.