Жители Башкирии пожаловались на заметенные снегом дороги

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Жители Башкирии с приходом зимы все чаще стали жаловаться на заснеженные дороги. Только за прошлую неделю в ЦУР поступило 842 обращения (+333 за неделю) от горожан, которые пожаловались, что дороги завалены снегом и плохо очищаются. При этом, ожидаемо, большая часть жалоб приходится на муниципальные дороги, реже жалуются на республиканские, еще реже – на федеральные трассы. Также в ЦУРе отметили, что эти обращения являются довольно актуальной проблемой, нуждающейся в быстром реагировании.

- Когда в Уфе начнут чистить зимой тротуары, а не просто закидывать солью? Уфа - столичный город, миллионник, и такое позорище с тротуарами, по которым невозможно пройти, не говоря уже о маломобильных слоях населения. Серость, грязь непролазная - и все это в столице. Песок, видите ли, вреден, дышать опасно, а соль оказывается неопасна, не оставляет грязи, не вдыхается в легкие. Сапоги разъедает, на один сезон хватает, а что говорить про лапы животных? – вот один из примеров жалоб, поступающих в центр управления республикой.