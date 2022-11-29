Хабиров: индекс промышленного производства в Башкирии за 2022 год составил 102,8%

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В Башкирии индекс промышленного производства в Башкирии за первые десять месяцев 2022 года составил 102,8%. Об этом со ссылкой на данные Башстата рассказал глава региона Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– За январь-октябрь 2022 года индекс промышленного производства составил 102,8%. Это, конечно, выше, чем в среднем по России, – почти на 3%, но надо работу продолжать. Понятно, и конъюнктура международная, и все прочее, но надо работать, – заявил руководитель республики.