В Башкирии участников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога

В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект местного Минфина единогласно был принят депутатами регионального парламента и подписан главой республики Радием Хабировым.

Льготу будут предоставлять на одно транспортное средство по выбору. Освобождение от уплаты налога распространят на легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, в том числе на пневматическом и гусеничном ходу.

Под членами семей участника СВО подразумеваются его супруга и родители (отец, мать, отчим, мачеха). Затраты на реализацию закона составят около 100 млн рублей.