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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 5:54

При пожаре в жилом доме в Башкирии сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 62 человек

Инцидент произошел ночью в городе Октябрьском
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в башкирском городе Октябрьском сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 62 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар возник ночью 29 ноября в квартире на пятом этаже дома по улице Садовое Кольцо. По прибытии к месту происшествия МЧС и городской аварийно-спасательный отряд вывели на улицу находящихся под угрозой людей. Было спасено 12 человек, в том числе двое детей, еще 50 жильцов эвакуировали по лестничным маршам.

– Пожар удалось потушить на площади 6 кв. метров не допустив его дальнейшего распространения, – пережали в экстренной службе.

Ни один из жильцов в пожаре не пострадал.