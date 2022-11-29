Путин присвоил звание заслуженного строителя России бывшему вице-премьеру Башкирии

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного строителя России бывшему вице-премьеру башкирского правительства Раифу Абдрахимову. Соответствующий указ был подписан и опубликован 28 ноября.

Сейчас 53-летний Абдрахимов является гендиректором компании «Башспирт». Он возглавил ее в августе текущего года – после отставки с поста вице-премьера регионального правительства. Ранее чиновник работал замом начальника по ЖКХ Советского района Уфы (1997-98), замом главы Октябрьского района по работе с кадрами (1998-00), замом директора и директором в строительной компании МУП ИСК Уфы (2000-12). С 2017 по 2018 год Раиф Абдрахимов курировал вопросы архитектуры и строительства в городе Красногорске, когда его возглавлял нынешний руководитель Башкирии Радий Хабиров. В 2018 по 2022 году госслужащий находился в должности вице-премьера правительства Башкирии.