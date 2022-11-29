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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:42

ГИБДД Уфы объявила проверки водителей такси

Рейды будут проходить до 2 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сотрудники ГИБДД Уфы начали проверять на дорогах водителей такси

Сотрудники ГИБДД Уфы начали проверять на дорогах водителей такси

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД Уфы начали проверять на дорогах водителей такси. Профилактические мероприятия направлены на соблюдение требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и багажа. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Особое внимание будет уделено наличию водительского удостоверения установленного образца, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдению режима труда и отдыха, а также техническое состояние транспорта, – передали в дорожной полиции.

Проверки будут продолжаться до среды, 2 декабря.