ГИБДД Уфы объявила проверки водителей такси

Сотрудники ГИБДД Уфы начали проверять на дорогах водителей такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД Уфы начали проверять на дорогах водителей такси. Профилактические мероприятия направлены на соблюдение требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и багажа. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Особое внимание будет уделено наличию водительского удостоверения установленного образца, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдению режима труда и отдыха, а также техническое состояние транспорта, – передали в дорожной полиции.

Проверки будут продолжаться до среды, 2 декабря.