Башкирия разрешила менять условия госконтрактов из-за частичной мобилизации

Правительство Башкирии разрешило менять существенные условия государственных контрактов, если их исполнение стало невозможным из-за обстоятельств, связанных с частичной мобилизацией

Правительство Башкирии разрешило менять существенные условия государственных контрактов, если их исполнение стало невозможным из-за обстоятельств, связанных с частичной мобилизацией. Соответствующее постановление 28 ноября подписал премьер-министр регионального кабмина Андрей Назаров.

Под существенными условиями госконтрактов подразумеваются сроки, цена, виды и объемы работ или услуг. Именно эти параметры в тендерах можно будет менять по соглашению сторон.

Текст постановления ссылается на аналогичный документ, принятый еще 15 октября на федеральном уровне председателем правительства России Михаилом Мушистиным. Он разрешил менять существенные условия госконтрактов, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Рекомендация сделать так же была дана и регионам.