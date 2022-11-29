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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 3:33

Жители Стерлитамака пожаловались на мертвых голубей и ворон

Специалисты выяснили предварительную причину гибели птиц
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жители башкирского города Стерлитамака пожаловались на мертвых голубей и ворон, обнаруженных на улице Худайбердина. Тревожный сигнал приняло региональное управление ветеринарии

Жители башкирского города Стерлитамака пожаловались на мертвых голубей и ворон, обнаруженных на улице Худайбердина. Тревожный сигнал приняло региональное управление ветеринарии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители башкирского города Стерлитамака на прошлой неделе пожаловались на мертвых голубей и ворон, обнаруженных на улице Худайбердина. Тревожный сигнал приняло региональное управление ветеринарии. Ведомство провело проверку и отчиталось об ее итогах 28 ноября.

– Специалисты Стерлитамакской межрайонной ветеринарной станции выехали по адресу и обнаружили трупы голубя и вороны. Также на месте ветспециалисты отметили наличие стаи летающих здоровых птиц, – передали в ведомстве.

Ветеринарные врачи взяли паталогический материал и передали его на изучение в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию, чтобы исключить версию с инфекционным заболеванием птиц. Согласно заключению специалистов, ни голуб, ни ворона ничем не заразились. Предполагаемой причиной их гибели стало отравление – рядом с местом их обнаружения находится элеватор.