Жители Стерлитамака пожаловались на мертвых голубей и ворон

Жители башкирского города Стерлитамака пожаловались на мертвых голубей и ворон, обнаруженных на улице Худайбердина. Тревожный сигнал приняло региональное управление ветеринарии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители башкирского города Стерлитамака на прошлой неделе пожаловались на мертвых голубей и ворон, обнаруженных на улице Худайбердина. Тревожный сигнал приняло региональное управление ветеринарии. Ведомство провело проверку и отчиталось об ее итогах 28 ноября.

– Специалисты Стерлитамакской межрайонной ветеринарной станции выехали по адресу и обнаружили трупы голубя и вороны. Также на месте ветспециалисты отметили наличие стаи летающих здоровых птиц, – передали в ведомстве.

Ветеринарные врачи взяли паталогический материал и передали его на изучение в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию, чтобы исключить версию с инфекционным заболеванием птиц. Согласно заключению специалистов, ни голуб, ни ворона ничем не заразились. Предполагаемой причиной их гибели стало отравление – рядом с местом их обнаружения находится элеватор.