В 64 частных домах Уфы отключили воду из-за утечки

В 64 частных домах Уфы отключили холодную воду, чтобы устранить коммунальную аварию - утечку из земли по улице Сочинской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня вечером, 28 ноября, в 64 частных домах Уфы отключили холодную воду, чтобы устранить коммунальную аварию - утечку из земли по улице Сочинской. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Без холодного водоснабжения остались дома по улицам:

– Аргаяшская, 8, 8б, 7, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 14а, 16, 12;

– Братской, 1, 3, 4а, 4б, 4в, 3, 5, 5а, 6, 8, 5б, 10;

– Зилаирской 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12;

– Набережной, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 20, 20/1;

– Сочинской, 27, 29, 35, 16/1, 18, 43, 41а, 35;

– Усольской, 6, 6б, 9, 9а, 12а, 7, 10а, 10, 3, 12, 18, 16;

– Читинской, 1, 3, 5, 6, 4а.