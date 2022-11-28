В Уфе разыскивают мужчину, который приставал к девочке в лифте жилого дома

В Уфе правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, приставал к девочке в лифте

В Уфе правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, приставал к девочке в лифте. Инцидент произошел 26 ноября в жилом доме по улице Транспортной. Об этом со ссылкой на собственного источника сообщил «Башинформ».

Как рассказал собеседник агентства, злоумышленник зашел за школьницей 11-12 лет в подъезд жилого дома, а затем и в лифт. Там он стал приставать к ребенку. Когда двери лифта открылись, мужчина убежал. Девочка рассказала об инциденте родным – и те написали заявление в полицию.

Фото с ориентировки

Согласно опубликованной ориентировке, подозреваемому на вид 25-35 лет, у него средний рост. Он был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.