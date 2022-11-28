фото: Минкульт РБ

На 76-м году жизни умерла заслуженная артистка Башкирии Фания Сайфуллина. Об этом со ссылкой на ее коллег сообщила «РГ».

Сайфуллина окончила Уфимский техникум культуры и в 1968 году начала работать в Сибайском драматическом театре имени Арслана Мубарякова. Позже он стала актрисой Башкирского государственного драматического театра имени Мажита Гафури в Уфе.

Артистка запомнилась своими ролями Гульназиры в пьесе «Салават» Мустая Карима, Гульчачак в «Единственной моей» Мукарамы Садыковой, Мальчика Гирфана по мотивам повести «Звезда» Эммануила Казакевича.